Погибшего летом 2024 года под Суджей бойца похоронили в Карелии

21 марта в Олонецком районе родные и близкие проводили в последний путь Ярослава Мамедкулиева. Выпускник Видлицкой школы погиб в ходе специальной военной операции.

Будущий защитник родился 29 января 1993 год в большой, многодетной, трудолюбивой семье. Одноклассники и учителя отмечали в Ярославе редкое трудолюбие и позитив. В армии молодой человек служил под Москвой. В июле 2024 молодой человек заключил контракт с минобороны и отправился на специальную военную операцию. Через месяц его не стало.

«Рядовой, наводчик отделения взвода штурмовой роты 22 мотострелкового полка он погиб при выполнении боевого задания в августе 2024 г., в ходе контртеррористической операции под н.п. Суджа Суджанского района Курской области», - сообщили в администрации Олонецкого района. Похоронили молодого бойца на кладбище в Видлице.