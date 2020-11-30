Поезда на Октябрьской железной дороге поведут женщины

С середины ноября, четыре женщины, выразившие желание стать помощниками машиниста электропоезда, приступили к стажировке на Октябрьской железной дороге, сообщает сайт ОЖД.

Девушки начали свое обучение 2 июня 2020 года в Санкт-Петербургском учебном центре профессиональной квалификации Октябрьской железной дороги. В течение шести месяцев обучающиеся изучали конструкцию электроподвижного состава, вагонов, возможные неисправности и способы их устранения.

Кроме того, перед зачислением в группу подготовки все прошли медицинскую комиссию и психологическое тестирование. В составе действующей локомотивной бригады девушки применяют на практике полученные во время учебы теоретические знания под наблюдением опытных машинистов электропоезда.

Стажировка помощниц машиниста закончится 14 декабря, после чего железнодорожниц ждет экзамен на соответствие профессиональным требованиям. Непосредственно к самостоятельной работе девушки приступят в январе 2021 года.

Фото с сайта i.mycdn.me