Поезда «Аллегро» не поедут, несмотря на снятые ограничения

Железная дорога по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки останется закрытой, несмотря на снятые коронавирусные ограничения на границе. О том, что поезда «Аллегро» не начнут ходить между Россией и Финляндией, сегодня сообщает «Фонтанка» со ссылкой на финскую компанию VR.

«В настоящее время VR не планирует возобновлять движение поездов Allegro. Снятие этих ограничений не повлияет на приостановку обслуживания Allegro»,

- сообщили финские железнодорожники изданию.

С 30 июня финны сняли ограничения на внешних границах. Россия отменяет введенные из-за пандемии ограничения на сухопутной границе с 15 июля.

Поезда «Аллегро» начали курсировать между Петербургом и Хельсинки зимой 2010 года, два года назад железнодорожное сообщение было прервано из-за пандемии. Поезда вновь стали ходить в декабре 2021 года. В конце марта 2022 года сообщение было прервано. (фото iz.ru, commons.wikimedia.org/Bahnfrend)