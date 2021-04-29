Поезд «Тальго» с испанскими вагонами впервые прибудет в Карелию

1 мая в Карелию впервые прибудет туристический поезд «Тальго» (он же «Стриж»). Об этом сообщает портал «Петрозаводск транспортный».

Поезд №928 отправится с Курского вокзала Москвы 30 апреля. Он пройдет через Санкт-Петербург и Выборг до горного парка Рускеала. В Выборге и горном парке запланированы длительные туристические остановки.

Поезд составлен из разработанных в Испании вагонов Talgo 9. Они отличаются необычным футуристическим внешним и внутренним дизайном. Такие вагоны используются в поезде «Стриж», который курсирует между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

Поезд смогут увидеть жители Сортавалы. Он будет стоять в городе 1 мая с 11:10 до 11:50 и 2 мая с 00:10 до 2:10. Фото poezdstriz.ru