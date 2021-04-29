29 апреля 2021, 18:22
В Петрозаводске начался ремонт дворов
В этом году в карельской столице планируется обновить 35 дворовых территорий
В Петрозаводске начался ремонт дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Подготовительные работы уже начались на Карельском проспекте, во дворе многоквартирных домов №18 и №18Б. Там заменят асфальт, установят скамейки и урны, оборудуют освещение. Стоимость работ составит 4,9 миллиона рублей.
Всего в этом году в карельской столице планируют отремонтировать 35 дворов. Мэрия потратит на это более 62 миллионов рублей. Фото администрации Петрозаводска