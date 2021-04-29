29 апреля 2021, 18:22
Общество

В Петрозаводске начался ремонт дворов

В этом году в карельской столице планируется обновить 35 дворовых территорий

В Петрозаводске начался ремонт дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подготовительные работы уже начались на Карельском проспекте, во дворе многоквартирных домов №18 и №18Б. Там заменят асфальт, установят скамейки и урны, оборудуют освещение. Стоимость работ составит 4,9 миллиона рублей.

Всего в этом году в карельской столице планируют отремонтировать 35 дворов. Мэрия потратит на это более 62 миллионов рублей. Фото администрации Петрозаводска

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Метки: 
Петрозаводск
двор
ремонт
«Формирование комфортной городской среды»
Мэрия
новости петрозаводска
проспект карельский