В Петрозаводске начался ремонт дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подготовительные работы уже начались на Карельском проспекте, во дворе многоквартирных домов №18 и №18Б. Там заменят асфальт, установят скамейки и урны, оборудуют освещение. Стоимость работ составит 4,9 миллиона рублей.

Всего в этом году в карельской столице планируют отремонтировать 35 дворов. Мэрия потратит на это более 62 миллионов рублей. Фото администрации Петрозаводска