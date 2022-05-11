Поджог травы привел к лесному пожару в Северном Приладожье

Пожар вспыхнул в Лахденпохском районе в День Победы. Специалисты установили, что виной всему поджог сухой травы.

Пламя перекинулось на земли Куркиекского лесничества. Площадь очага возгорания составила 0,4 гектара, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов. Лесной пожар тушили сотрудники Приладожской лесопожарной станции и местные жители.

5 мая в большинстве районов Карелии, включая Лахденпохский, начался пожароопасный сезон. В министерстве отметили, что несмотря на это, некоторые люди по-прежнему игнорируют запрет на сжигание сухой травы. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесам, для граждан предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, юрлиц – до 250 тысяч. (фото vk.com)