На юге и в центре Карелии пожароопасный сезон начнется 5 мая

Пожароопасный сезон приближается. В Петрозаводске и еще одиннадцати районах Карелии сезон начнется 5 мая, в северных – официально с 20 мая. Приказ о начале пожароопасного сезона подписали в региональном Минприроды.



В ведомстве уточнили, раньше всего пожароопасный сезон откроется в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Суоярвском, Сегежском, Пудожском районах и Петрозаводске.

В зависимости от класса пожарной опасности и погоды в Карелии начинается ежедневное авиа- и наземное патрулирование. (фото vk.com)