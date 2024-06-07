Подвоз воды в Беломорском округе осуществляется согласно графику

В Беломорске продолжается устранение аварии на водопроводе. Глава Беломорского муниципального округа Ирина Филиппова приехала на объект, чтобы проверить ход работ.

Те работы, которые были запланированы вчера, были закончены в 7 утра. Сейчас было принято решение продолжить работы по ликвидации утечки на пересечении улиц Первомайская- Лермонтова. Прошу набраться терпения, аварии случаются, сети планируем к замене. Буду информировать о ходе работ на своей странице

В настоящее время выехала из Кеми ещё одна машина для подвоза воды. Кроме того, воду адресно доставляют силами волонтеров. Оставить заявку можно в ЕДДС по телефону 5-42-90