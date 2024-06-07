Мужчины в Карелии живут намного меньше женщин

Ожидаемая продолжительность жизни женщин в Карелии составляет 76,53 года, у мужчин – 63,09. Разница – 13,44 года, сообщил сегодня министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Много мужчин в регионе умирает в трудоспособном возрасте. По данным мониторинга, на диспансеризацию приходят в основном женщины и пожилые люди.

Отметим, по данным соцфонда, на пенсию в 2024 году могут выйти женщины, которым исполняется 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. Для получения выплат также понадобится не меньше 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. // фото unsplash.com/ Annette Sousa