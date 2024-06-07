Найдены останки троих бойцов Великой Отечественной

Красноармейцы пролежали в земле больше восьмидесяти лет.

«Бойцами поискового отряда «Разведка» Юрием Ефименко и Максимом Тарасовым у полустанка Няятяоя были найдены и подняты останки трех бойцов РККА. Из личных вещей были обнаружены котелок, ложка. У двоих бойцов медальоны!»,

— сообщают о находке поисковики в сообществе «ПО «Разведка» КРОФ «Эстафета поколений».

Найти солдатские медальоны — большая удача. Посмертные медальоны бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны, будут отправлены на экспертизу.

Полустанок Ня́ятяо́я —заброшенный финский хутор на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского, который находится в заболоченной лесной местности.

Во время Великой Отечественной войны здесь велись ожесточенные бои. //фото: скрин видео «ПО «Разведка» КРОФ «Эстафета поколений»