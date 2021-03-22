Подрядчик рапортует о борьбе со снегом и наледью в Петрозаводске

В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» продолжает обслуживать улично-дорожную сеть Петрозаводска, сообщает городская администрация.

Работы ведутся круглосуточно. В связи с перепадами температуры основные силы брошены на распределение противогололёдных материалов и оплуживание проезжих частей.

Мобильные бригады убирают снег и бытовой мусор возле пешеходных переходов и остановочных комплексов. Погрузчики расчищают дороги местного значения и внутриквартальные проезды на Древлянке: снимают колею и сохраняющийся уплотнённый снег. Автогрейдер работает по проезжим частям в Соломенном.

В ночное время продолжается «ямочный ремонт» на аварийных участках Лесного проспекта.

За качеством и оперативностью мероприятий по уборке улиц ежедневно следят специалисты комитета ЖКХ администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры горожане могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Фото с сайт городской администрации