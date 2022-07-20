20 июля 2022, 16:36
Подросток забил до смерти мужчину в Карелии
В Пудоже перед судом предстанет 16-летний юноша
В Пудоже завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Его обвиняют в убийстве 50-летнего мужчины и в завладении автомобилем, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, в феврале этого года во время распития алкоголя юноша вместе со своим товарищем набросился на общего знакомого. Подросток и мужчина жестоко избили потерпевшего, тот умер на месте.
На следующий день юноша похитил ключи от автомобиля и отправился кататься на нем по городу.
На время следствия молодой человек был арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Дело в отношении его приятеля выделено в отдельное производство. Фото: unsplash.com