Подросток забил до смерти мужчину в Карелии

В Пудоже завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Его обвиняют в убийстве 50-летнего мужчины и в завладении автомобилем, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, в феврале этого года во время распития алкоголя юноша вместе со своим товарищем набросился на общего знакомого. Подросток и мужчина жестоко избили потерпевшего, тот умер на месте.

На следующий день юноша похитил ключи от автомобиля и отправился кататься на нем по городу.

На время следствия молодой человек был арестован. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело в отношении его приятеля выделено в отдельное производство. Фото: unsplash.com