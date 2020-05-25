Подросток за рулем мопеда получил травмы в ДТП в Карелии

24 мая в 19:30 на технологической дороге в Пудожском районе Карелии произошло ДТП. В результате аварии пострадал юноша, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

По данным ведомства, 17-летний водитель мопеда «Альфа», не имея права на управление транспортным средством, не справился с управлением, и мопед вылетел в кювет. На водителе в этот момент не было шлема.

В результате происшествия молодой человек получил травмы. Его доставили в лечебное учреждение, где юноше оказали необходимую помощь.