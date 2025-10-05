05 октября 2025, 17:59
Подросток умер во время разговора по телефону в российском регионе
В Челябинске ребенок получил смертельный удар током
Фото: freepik
В Челябинске ребенок умер после удара током от телефона. Об этом сообщает портал 74.ru.
По данным источника, гаджет стоял на зарядке. В это время ребенок решил поговорить по телефону и получил сильный удар током. Врачам спасти юношу не удалось.
По факту случившегося начата проверка. Причину смерти юноши установят судмедэксперты.
