05 октября 2025, 16:08
Подростка в алкогольной коме нашли на улице в Ленобласти
В Ленинградской области спасают 14-летнего школьника
Фото: freepik
В Ленинградской области 14-летнего подростка доставили в больницу в состоянии алкогольной комы. Об этом сообщает 47news.
По данным издания, инцидент случился в Сертолово днем 3 октября. Прохожие увидели мальчика, который лежал у многоэтажки. Ребенка увезли на скорой, выяснилось, что он мертвецки пьян. Состояние пациента оценили как тяжелое.
Отмечается, что ранее юноша не попадал в поле зрения полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось о том, что массовым отравлением школьников в Карелии заинтересовались в Москве.