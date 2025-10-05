Подростка в алкогольной коме нашли на улице в Ленобласти

В Ленинградской области 14-летнего подростка доставили в больницу в состоянии алкогольной комы. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, инцидент случился в Сертолово днем 3 октября. Прохожие увидели мальчика, который лежал у многоэтажки. Ребенка увезли на скорой, выяснилось, что он мертвецки пьян. Состояние пациента оценили как тяжелое.

Отмечается, что ранее юноша не попадал в поле зрения полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось о том, что массовым отравлением школьников в Карелии заинтересовались в Москве.