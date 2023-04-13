Подросток умер на стадионе в российском регионе

В Алтайском крае подросток умер на сельском стадионе. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на ряд источников.

По данным издания, трагедия случилась в селе Павловка в ночь на 13 апреля. Ребенок находился на стадионе с друзьями. Молодые люди могли что-то покурить, после чего они якобы поспорили, сможет ли их друг пробежать некую дистанцию. Подросток принял вызов, побежал, упал и умер.

В связи с гибелью ребенка ведется проверка. Выясняются обстоятельства трагедии. // Фото: unsplash.com