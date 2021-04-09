Подросток совершил преступление в Карелии в новогоднюю ночь

В начале января в полицию Олонецкого района обратились представители администрации одного из поселков. В новогоднюю ночь кто-то украл гирлянду с главной новогодней елки. Ущерб оценили в 4 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские сумели выяснить, что к краже причастен 17-летний подросток. Он признался в хищении. Оказалось, что юноша приехал на праздники в гости к друзьям из другого района. Воспользовавшись тем, что никто за ним не наблюдает, молодой человек украл гирлянду прямо в разгар праздника. Он увез ее к себе домой, но вскоре украшение перестало работать, и юноша его выкинул.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ведется следствие. Фото lilkrok.ru