Подросток решил приодеться и «подарил» деньги мошенникам

В полицию обратилась 36-летняя мать петрозаводского подростка. Ее сын лишился 5 800 рублей, рассказала женщина. Несовершеннолетний столкнулся с интернет-мошенниками, сообщили в МВД Карелии.

Парнишка присмотрел себе спортивный костюм и кеды на страничке интернет-магазина в соцсети. Он написал менеджеру и попросил оформить заказ.

Тот велел перечислить деньги по указанному в переписке номеру банковской карты. Подросток без сомнений это сделал, но одежду и обувь так и не получил. Продавец на связь выходить перестал. Возбуждено уголовное дело // Фото: TheKit_13/ pixabay.com