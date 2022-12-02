02 декабря 2022, 14:41
Подросток погиб во время катания на снегокате в Иркутской области
Следователи изучают обстоятельства гибели ребенка в ДТП в Сибири
В Иркутской области погиб 15-летний подросток, который катался на снегокате, привязанном к автомобилю. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия произошла 1 декабря. Подросток ехал на снегокате, который привязали к автомобилю ВАЗ. За рулем машины находился его 18-летний приятель, не имевший водительских прав. Во время маневра снегокат вынесло на встречку, где он столкнулся с иномаркой. Мальчик умер на месте происшествия.
В отношении водителя отечественного автомобиля возбуждено уголовное дело. Подозреваемого допрашивают. Ведется следствие. // Фото СУ СК по Иркутской области