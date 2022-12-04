Подросток не вернул владельцу найденную карту, а пошел тратить деньги

Юношу обвинили в краже с банковского счета. На момент преступления, совершенного в сентябре, обвиняемый являлся несовершеннолетним.

По версии следователей, в Повенце Медвежьегорского района подросток нашел на улице чужую банковскую карту и отправился по магазинам. Он успел потратить более 2600 рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по Карелии.



В ходе предварительного следствия вину юноша признал и возместил потерпевшему ущерб. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. // фото freepik.com