Подросток на велосипеде столкнулся с птицей и едва не лишился зрения

Врачи прооперировали 16-летнего подростка, который получил травму глаза при столкновении с пернатым.

В Ижевске школьник ехал на велосипеде без средств защиты и на скорости столкнулся с птицей. В результате он получил контузию глаза и обширное кровоизлияние. О травмах рассказали в минздраве Удмуртии.

После инцидента у ребенка стало ухудшаться зрения, а перед глазами возник «туман», он обратился за помощью к медикам.

Подростка экстренно прооперировали. Сейчас юноша идет на поправку зрение начало постепенно восстанавливаться.