Подросток на мопеде в Амбарном поселке сбил собаку и пострадал сам

Днем в воскресенье 14-летний мопедист попал в ДТП на территории Лоухского района. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что это случилось в поселке Амбарный.

Подросток не имел права управления транспортным средством, но все равно катался на мопеде. Около дома № 12 по Советской улице он врезался в собаку.

После этого несовершеннолетний упал с мопеда и получил травмы. Его доставили в больницу. // Фото: источник