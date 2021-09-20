Неизвестный открыл стрельбу в Пермском университете и убил троих

Неизвестный с оружием 20 сентября ворвался на территорию Пермского университета и начал расстреливать преподавателей и студентов. По данным Telegram-канала «Говорит Москва», трое человек погибли.

Как минимум два человека ранены. По данным пресс-службы вуза, пострадавших четверо. Один из них ранен в голову. В сообщении всех просят быть осторожными.

РИА Новости сообщает, что стрельба раздалась около кампуса университета.

По словам очевидцев, злоумышленник с улицы беспорядочно палит по окнам и людям. Часть преподавателей и учащихся успели уйти из здания, некоторые закрылись внутри. Их готовятся эвакуировать.

Занятия в вузе прекращены, на месте работает полиция. Есть сведения, что стрелок учится на первом курсе юрфака. // Фото: РЕН ТВ