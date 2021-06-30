Подписан закон, гарантирующий должникам минимальный доход

В законодательство внесены изменения, защищающие минимальный гарантированный доход граждан от списания за долги. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Должник теперь имеет право обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода не ниже прожиточного минимума. После этого банк не сможет списывать долг с определенной суммы.

Законопроект принят как механизм дополнительной социальной защиты социально уязвимых категорий граждан, например пенсионеров и инвалидов. Фото rbsmi.ru