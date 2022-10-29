Подписан указ о назначении Чепика премьер-министром

Указ о назначении Александра Чепика на должность первого заместителя главы РК – премьер-министра правительства Карелии подписан. Документ действует с 28 октября, сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее на заседании парламента кандидатуру Чепика поддержали представители разных фракций.

Избранный на второй срок губернатор после вступления в должность подписывает указы о сложении полномочий членов правительства и формировании нового состава. Региональное законодательство предусматривает, что кандидатуру на должность премьер-министра согласовывают депутаты ЗС РК. (фото пресс-службы правительства РК)