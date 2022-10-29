29 октября 2022, 09:05
Подписан указ о назначении Чепика премьер-министром
Губернатор назначил Александра Чепика премьер-министром регионального правительства, ранее его кандидатуру поддержал парламент
Указ о назначении Александра Чепика на должность первого заместителя главы РК – премьер-министра правительства Карелии подписан. Документ действует с 28 октября, сообщили в пресс-службе правительства.
Ранее на заседании парламента кандидатуру Чепика поддержали представители разных фракций.
Избранный на второй срок губернатор после вступления в должность подписывает указы о сложении полномочий членов правительства и формировании нового состава. Региональное законодательство предусматривает, что кандидатуру на должность премьер-министра согласовывают депутаты ЗС РК. (фото пресс-службы правительства РК)