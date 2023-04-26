Подозреваемого в магазинной краже разыскивают в Петрозаводске. Преступление попало на видео. Мужчина в кепке брал с витрины различные флаконы и прятал в куртку. Теперь его разыскивает полиция.

Помочь установить личность подозреваемого могут и горожане. Сведения о его личности и местонахождении просят передавать по телефону: 8-911-422-7332. // фото и видео пресс-служба МВД по Карелии