Подать заявку на заготовку дров можно через Госуслуги

В ноябре карельским парламентом был принят закон о заготовке древесины для нужд граждан. Согласно новым нормативам, заявление о заключении договора купли-продажи лесных насаждений можно подать в электронном виде через портал Госуслуг с 1 января 2023 года, напомнили в пресс-службе минприроды Карелии.

В ведомстве также уточнили, что в бумажном варианте документ будут принимать непосредственно в министерстве и в подведомственных лесничествах с 9 января с 09.00.

Стоит отметить, что для строительства жилых и садовых домов можно получить до 150 куб. м древесины один раз в 20 лет, для ремонта жилых, садовых и хозяйственных построек – до 20 куб. м один раз в 5 лет, для отопления бань – до 3 куб.м. один раз в год на одну печь и для хозяйственных потребностей – до 10 куб.м. один раз в 10 лет.

В министерстве обратили внимание граждан, что право заготовки древесины для собственных нужд является платным. Для этого можно обратиться в любое лесничество на территории республики. Информацию о наличии свободных объемов можно узнать по тел.: +7 (8142) 79-67-25. // Фото: freepik.