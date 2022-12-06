Назначен новый заместитель министра внутренних дел Карелии

Сегодня на совещании МВД Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев представил личному составу нового заместителя министра. Согласно приказу, с 17 ноября им стал полковник Валерий Яниев.

По данным пресс-службы ведомства, ранее Валерий Иванович служил начальником УМВД ЯНАО. Всего стаж в органах внутренних дел составляет 26 лет.

Как отмечено в сообщении, большая часть его профессиональной деятельности связана с кадровой службой. В Карелии он также будет курировать вопросы кадровой и воспитательной работы. // Фото: 10.мвд.рф.