06 декабря 2022, 13:39
Назначен новый заместитель министра внутренних дел Карелии
Валерий Яниев прослужил в правоохранительных органах 26 лет
Сегодня на совещании МВД Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев представил личному составу нового заместителя министра. Согласно приказу, с 17 ноября им стал полковник Валерий Яниев.
По данным пресс-службы ведомства, ранее Валерий Иванович служил начальником УМВД ЯНАО. Всего стаж в органах внутренних дел составляет 26 лет.
Как отмечено в сообщении, большая часть его профессиональной деятельности связана с кадровой службой. В Карелии он также будет курировать вопросы кадровой и воспитательной работы. // Фото: 10.мвд.рф.