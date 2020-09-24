Под Петрозаводском пройдут сплошные проверки водителей

В предстоящие выходные дни в Прионежском районе сотрудники ГИБДД организуют сплошные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к трезвости за рулем. С начала года в нашей республики были отстранены от управления 1500 нетрезвых водителей.

За управление автомобилем в пьяном виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Повторное нарушение влечет за собой уже уголовную ответственность.