24 сентября 2020, 13:23
Незаконных торговцев разогнали в Петрозаводске
Администрация карельской столицы продолжает борьбу с несанкционированным предпринимательством
Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают проводить рейды по объектам несанкционированной торговли. Накануне такие точки были обнаружены на проспекте Александра Невского и на улице Древлянка, сообщает пресс-служба городской администрации.
В мэрии призвали горожан не закупаться у незаконных предпринимателей. Там продается товар непонятного качества, без сопроводительных документов. Продавцы не имеют санитарных книжек.
Администрация города обещает продолжать рейды на регулярной основе. В таких мероприятиях принимают участие также сотрудники полиции.