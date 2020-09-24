24 сентября 2020, 13:23
Общество

Незаконных торговцев разогнали в Петрозаводске

Администрация карельской столицы продолжает борьбу с несанкционированным предпринимательством

Сотрудники мэрии Петрозаводска продолжают проводить рейды по объектам несанкционированной торговли. Накануне такие точки были обнаружены на проспекте Александра Невского и на улице Древлянка, сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии призвали горожан не закупаться у незаконных предпринимателей. Там продается товар непонятного качества, без сопроводительных документов. Продавцы не имеют санитарных книжек.

Администрация города обещает продолжать рейды на регулярной основе. В таких мероприятиях принимают участие также сотрудники полиции.

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Метки: 
Петрозаводск
улица древлянка
проспект Александра Невского
несанкционированная торговля
Мэрия
новости петрозаводска