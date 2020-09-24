Уровень официальной безработицы в Карелии вырос в два раза

Заместитель премьер-министра карельского правительства Игорь Корсаков отметил на заседании правительства, что в сентябре в Карелии уровень официально зарегистрированной безработицы увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его информации, в республики в течение года официально признаны безработными 21 800 человек.

По его словам, ситуация с ростом безработицы стабилизировалась.

«Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября 2020 года остался на уровне начала августа. Это 5,8 % рабочей силы. В сентябре наметилось улучшение ситуации с регистрируемой безработицей. Она сократилась и составила 5,7% . Это 17,3 тысячи человек. Но, конечно, мы понимаем, что это большое количество»,

– сказал Корсаков.

С помощью службы занятости за 8 месяцев 2020 году удалось трудоустроить 7 209 человек.

Корсаков рассказал, какие меры предпринимало правительство республики, чтобы поддержать безработных граждан, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес.

В этом году было заключено 203 соглашения на предоставление безработным гражданам финансовой помощи на организацию своего дела на сумму в 40 миллионов рублей. Служба занятости населения произвела 9687 выплат индивидуальным предпринимателям на сумму 110,1 миллиона рублей. Около 37 миллионов рублей было направлено на компенсацию заработной платы 4 тысячам работникам, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса. Было выплачено 335 миллионов рублей на компенсацию затрат 1164 предпринимателям республики. За время пандемии предприятиям малого и среднего бизнеса выдано 112 льготных микрозаймов на общую сумму 225 миллионов рублей. Общий объем налоговых преференций, по подсчетам Корсакова, составил 806 миллионов рублей. Их получили 5 тысяч налогоплательщиков.