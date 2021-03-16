Почти половине жителей округа приходится копить на покупку

45% жителей Северо-Западного федерального округа предпочитают копить деньги для совершения крупных покупок и лишь 28% готовы брать для этого кредит. Еще 27% считают правильной финансовой тактикой отказаться в этом году от покупки квартиры или машины, оплаты дорогостоящего ремонта или отдыха. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

При этом 41% жителей Северо-Запада, принявших участие в исследовании, заявили, что в этом году могут взять крупный кредит, если возникнет срочная нужда в дорогостоящей покупке. 34% заявили, что не будут оформлять кредит ни при каких обстоятельствах, а 18%, напротив, готовы это сделать при условии сохранения низких процентных ставок. Еще 7% опрошенных готовы взять кредит в случае дальнейшего роста цен на товары и услуги.

Примечательно, что 46% респондентов на Северо-Западе уверены, что ставки кредитования и рефинансирования в этом году не изменятся, 35% ожидают их повышения, а 19% – снижения.

Ипотеку собрались брать в 2021 году лишь 8% жителей Северо-Запада, автокредит - 11%, потребительский кредит - 14%. При этом недавно уже оформили ипотечный кредит 5% опрошенных, автокредит - 3%, потребительский кредит - 7%.

40% опрошенных жителей Северо-Запада считают, что оптимальный ежемесячный платеж по кредиту составляет 5-15 тысяч рублей. 34% считают, что он не должен превышать 5 тысяч рублей, 18% от 15 до 25 тысяч рублей. Только 8% респондентов назвали платеж более 25 тысяч рублей комфортным для семейного бюджета.

* Опрос проводился 2-8 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.