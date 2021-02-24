24 февраля 2021, 19:49
Почти миллиард потрачен на ремонт дорог Петрозаводска в 2020 году
Глава города Ирина Мирошник рассказала о масштабных дорожных работах
В 2020 году были отремонтированы 26 дорог и 18 тротуаров Петрозаводска. Финансирование ремонта велось из двух источников: в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и за счет Дорожного фонда Республики Карелия.
В общей сложности на эти работы был направлен почти 1 млрд рублей. Ремонт выполняли две подрядные организации - «АБЗ -Дорстрой» и «Кондопожское ДРСУ».
«Сумма большая, и объем работ беспрецедентный, но город выполнил их полностью и в установленные контрактами сроки»,
- прокомментировала Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. (Видео)