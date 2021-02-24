Почти миллиард потрачен на ремонт дорог Петрозаводска в 2020 году

В 2020 году были отремонтированы 26 дорог и 18 тротуаров Петрозаводска. Финансирование ремонта велось из двух источников: в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и за счет Дорожного фонда Республики Карелия.

В общей сложности на эти работы был направлен почти 1 млрд рублей. Ремонт выполняли две подрядные организации - «АБЗ -Дорстрой» и «Кондопожское ДРСУ».

«Сумма большая, и объем работ беспрецедентный, но город выполнил их полностью и в установленные контрактами сроки»,

- прокомментировала Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник. (Видео)