Почти девять тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8944 человек. Скончались 398 пациентов. Выздоровели - 10 225. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 2455 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 719, в Ленинградской области - 92, в Архангельской области - 75, в Вологодской области - 74, в Мурманской области - 45.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 675 153 раза. Умерли 104 398 человек.

Напомним, в Карелии 14 апреля Covid-19 выявлен у 67 человек. Фото rbk.ru