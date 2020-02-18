Почта сообщила о режиме работы в праздничные дни

«Почта России» рассказала, как ее отделения будут работать в февральские и мартовские праздники. Так, 23 февраля и 8 марта станут выходными для отделений почтовой связи по всей стране. Исключения составляют круглосуточные отделения - три в Москве и одно в Санкт-Петербурге.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час, кроме отделений с круглосуточным режимом работы.

24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи будут работать по графику воскресенья.

Как отметили в «Почте России», для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.