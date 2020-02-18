Одиннадцать ЛЭП отремонтируют в Прионежском районе в 2020 году

В этом году одиннадцать ЛЭП отремонтируют в Прионежье. Линии электропередачи питают электроэнергией жителей в поселках Заозерье, Виданы, Мелиоративный, Ужесельга, Ладва – Ветка, Бесовец, Ревселга, Падозеро и станции Деревянка.

На ЛЭП напряжением 0,4/кВ заменят 71 опору и 2,2 км провода, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Работы планируется выполнить в I – III кварталах.

Фото: пресс-служба правительства