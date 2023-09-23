Почему российские мужчины активно идут в добровольческие подразделения

Президент России озвучил, что в российские войска призвали 300 тысяч человек. При этом за последние 6-7 месяцев контракты на службу в Вооруженных силах РФ и добровольческих подразделениях подписали 270 тысяч человек. По словам Путина, российские граждане идут на это добровольно, осознавая, что могут уйти из жизни ради защиты интересов страны.

Это заслуживает внимания и уважения. Вместе с тем не всегда уход мужчины согласуется с семьей. «Из историй моих клиентов я знаю ситуации, когда мужчина уходил в зону СВО из-за ссоры в семье», - комментирует психолог Ирина Круковская.. - «а ведь если с человеком что случится, то груз вины останется на супруге. Правильно ли это? Правильно ли женщину, детей оставлять в состоянии ожидания мужа и отца?» Смотрите видео.