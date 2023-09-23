Министр здравоохранения предупредил жителей Карелии о магнитной буре

Утром 24 сентября, в воскресенье, прогнозируют магнитную бурю. Об этом предупредил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он уточнил, что ученые оценивают ее уровень как G1, то есть не слишком сильный.

По словам министра, метеозависимые люди могут испытывать головные боли и дискомфорт в целом.

Последствия чрезмерной солнечной активности пройдут к вечеру воскресенья. // фото: freepik.com