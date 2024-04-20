20 апреля 2024, 16:47
Побит мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский атлет Дюплантис установил новое мировое достижение
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом сообщает «Чемпионат».
На этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае Дюплантис взял высоту 6,24 метра. Он побил своей же рекорд, который был установлен в сентябре прошлого года (6,23 метра).
Всего за карьеру 24-летний атлет восемь раз устанавливал мировые рекорды в прыжках с шестом. Он явлеятся олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы. // Фото: unsplash.com / Adi Goldstein