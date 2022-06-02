Победительница «Битвы экстрасенсов» умерла в 43 года

В Петербурге в возрасте 43 лет скончалась победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич, сообщает Starhit.

О смерти финалистки проекта рассказал другой участник шоу Никита Турчин. По его словам, ясновидящая умерла 31 мая в больнице. Причина гибели россиянки не сообщается. В последнее время Елена Ясевич болела. У нее осталась 16-летняя дочь.

Высшее образование Ясевич получила в Санкт-Петербурге, по специальности она инженер биомедицинской электроники. Ясевич прославилась благодаря победе в шоу в 2011 году. (фото starhit.ru)