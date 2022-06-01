Серьезный пожар вспыхнул в Карелии, десятки людей наблюдают за огнем

В Беломорске сегодня вечером вспыхнул пожар. Об этом сообщает газета «Беломорская трибуна».

По данным издания, горит деревянный жилой дом на улице Герцена. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание, но здание, очевидно, уже не спасти. Уточняется, что в доме в последнее время никто не проживал.

Причины возгорания пока остаются неизвестны. Фото и видео: «Беломорская трибуна»