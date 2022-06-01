Мужчину будут судить за упавший на голову ребенка в Карелии лед

В Кемском районе закончено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел в марте этого года в Рабочеостровске. С крыши одного из домов сошла наледь, которая упала прямо на голову маленького мальчика, который стоял у входа в подъезд. В результате происшествия ребенок получил травму, которую квалифицировали как легкий вред здоровью.

Было установлено, что инцидент случился из-за того, что директор УК не принял мер к своевременной уборке крыши. Обвиняемый признал свою вину и оплатил лечение потерпевшего.

Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Фото Следственного комитета