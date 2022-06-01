01 июня 2022, 17:01
Часть Петрозаводска осталась без горячей воды из-за аварии
Коммунальные службы устраняют повреждение на сетях в карельской столице
Сегодня в Петрозаводске произошло аварийное отключение горячей воды в домах на нескольких улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, в 9:15 вода пропала из домов на улицах Максима Горького, Анохина, Гоголя, Красноармейской, Коммунальной, Лососинской. В 14 часов без горячей воды остались жильцы домов на улицах Правды, Промышленной, Коммунистов, Чернышевского, Луначарского.
Причина отключения - повреждение на сетях. Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не уточняется. Фото: pixabay.com/Skitterphoto