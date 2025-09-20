Победитель Интервидения получит 30 миллионов рублей

Сегодня вечером в Москве состоится песенный конкурс «Интервидение». Транслировать его в прямом эфире будет Первый канал.

Фаворитами конкурса называют представителя от России Shamanа, а также певцов из Китая и Африки, пишет Газета.ру.

Участие в мероприятии примут представители 23 стран. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.

