20 сентября 2025, 14:48
Победитель Интервидения получит 30 миллионов рублей
Участвовать в песенном конкурсе будут представители 23 стран
Фото: freepik.com
Сегодня вечером в Москве состоится песенный конкурс «Интервидение». Транслировать его в прямом эфире будет Первый канал.
Фаворитами конкурса называют представителя от России Shamanа, а также певцов из Китая и Африки, пишет Газета.ру.
Участие в мероприятии примут представители 23 стран. Артисты поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Победителя «Интервидения — 2025» будут определять только члены профессионального жюри — зрительского голосования не предусмотрено.
