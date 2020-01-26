Программы с «приоритетом традиционных духовно-нравственных ценностей»

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, который обязывает производителей заранее устанавливать на свои устройства российские приложения. Федеральная антимонопольная служба наконец объяснила, по каким критериям выберут программы.

На всех смартфонах должны быть предустановлены антивирусы, карты, поисковики, соцсети, голосовые помощники, госуслуги и платежная система «Мир».

Для планшетов, компьютеров и Smart TV к списку добавляются приложения, которые будут транслировать 20 обязательных общедоступных каналов.

Ведомство выделило три главных критерия для выбора программ: популярность, социальная значимость, безопасность. Самый интересный из них — социальная значимость. Имеются в виду информационные приложения, которые будут формировать «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Будут устанавливать приложения не только от госорганов, но и от частных компаний. В требованиях прописано, что программы должны разрабатываться в России, быть совместимыми с софтом и бесплатными. Кроме того, в них не должно быть «недокументированных возможностей».