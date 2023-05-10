По пересеченной местности. Будет издана книга о незнакомой Карелии

5 мая в Петрозаводске состоялась презентация нового проекта «Заонежье обетованное».

В рамках проекта планируется издать книгу «Заонежье обетованное или 1000 километров по пересеченной местности».

«Идея была простая. Мы захотели проехать по другому Заонежью. Что такое Заонежье? Заонежье - это Кижи. От Медвежьегорска до Кижей примерно сто километров. А между ними вроде бы как ничего. Идея была в том, чтобы показать, что на самом деле это не так, на самом деле эти сто километров — потрясающе интересные места», - сказал автор книги, журналист Евгений Белянчиков.

Вместе с фотографом Игорем Подгорным они в течение недели путешествовали по уникальным местам Карелии. Что из этого получилось, читайте в новой статье нашего издания.