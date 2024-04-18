Пляжи Черного моря под Анапой заполнились мертвыми дельфинами

В Краснодарском крае на Черном море массово погибли дельфины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, очевидцы насчитали около 40 трупов морских млекопитающих на берегу моря под Анапой. Их останки направлены на экспертизу для определения причин смерти.

Отмечается, что речь идет о черноморских афалинах, которые занесены в Красную книгу России. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. // Фото «Петрозаводск говорит»