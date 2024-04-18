18 апреля 2024, 10:47
Фильм «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатрах в новом формате
Культовую комедию Гайдая начнут показывать в кино с 25 апреля
Легендарный фильм «Бриллиантовая рука» покажут в кино. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, показ картины Леонида Гайдая начнется с 25 апреля. Мероприятие будет приурочено к столетию киноконцерна «Мосфильм».
Отмечается, что фильм покадрово восстановили в лаборатории «Мосфильма», он будет показан зрителям в формате 4K.
Решение о том, чтобы в кинотеатрах транслировалась именно «Бриллиантовая рука», было принято после опроса, участие в котором приняли более тысячи человек. Большинство опрошенных проголосовали именно за эту картину. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens