Фильм «Бриллиантовая рука» покажут в кинотеатрах в новом формате

Легендарный фильм «Бриллиантовая рука» покажут в кино. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, показ картины Леонида Гайдая начнется с 25 апреля. Мероприятие будет приурочено к столетию киноконцерна «Мосфильм».

Отмечается, что фильм покадрово восстановили в лаборатории «Мосфильма», он будет показан зрителям в формате 4K.

Решение о том, чтобы в кинотеатрах транслировалась именно «Бриллиантовая рука», было принято после опроса, участие в котором приняли более тысячи человек. Большинство опрошенных проголосовали именно за эту картину. // Фото: unsplash.com / Jakob Owens