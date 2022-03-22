22 марта 2022, 09:34
Общество

Плохие метеоусловия не могут быть причиной отмены работы

Эксперты выяснили, как оценивается труд специалистов гидрометеорологической службы, которые завтра отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru в преддверии этого дня выяснили, какая работа и зарплаты предлагаются соискателям из гидрометеорологической сферы.

Работодатели по всей стране с начала года разместили порядка 900 вакансий, в которых указывают, что для их будущего работника перемена погоды, плохие метеоусловия не могут быть причиной отмены работы или невыполнения задач. Фразы в объявлениях вроде «Ты приветлив вне зависимости от настроения, погоды и метеоритных бурь» или «Ты продуктивен вне зависимости от погоды и положения планет» есть в самых разных вакансиях, касающихся как курьеров, или администраторов художественных студий, так и профессий из сферы маркетинга, образования, ИТ, продаж, домашнего персонала.

Встречаются также вакансии, в которых работодатели указывают, что для них важно образование, связанное с гидрометеорологической сферой. В топ вакансии входят менеджер-консультант по продажам (Метеостанции) с зарплатой до 90 тысяч руб. на руки, синоптик 1 категории – 55 тысяч, сотрудник техподдержки со знанием английского языка в погодное приложение – от 50 тысяч, полетный диспетчер – до 60 тысяч, техник-метеоролог – от 15 тысяч рублей. Фото: infourok.ru.

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