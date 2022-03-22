Ежегодно 23 марта специалисты гидрометеорологической службы России отмечают свой профессиональный праздник. Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru в преддверии этого дня выяснили, какая работа и зарплаты предлагаются соискателям из гидрометеорологической сферы.

Работодатели по всей стране с начала года разместили порядка 900 вакансий, в которых указывают, что для их будущего работника перемена погоды, плохие метеоусловия не могут быть причиной отмены работы или невыполнения задач. Фразы в объявлениях вроде «Ты приветлив вне зависимости от настроения, погоды и метеоритных бурь» или «Ты продуктивен вне зависимости от погоды и положения планет» есть в самых разных вакансиях, касающихся как курьеров, или администраторов художественных студий, так и профессий из сферы маркетинга, образования, ИТ, продаж, домашнего персонала.

Встречаются также вакансии, в которых работодатели указывают, что для них важно образование, связанное с гидрометеорологической сферой. В топ вакансии входят менеджер-консультант по продажам (Метеостанции) с зарплатой до 90 тысяч руб. на руки, синоптик 1 категории – 55 тысяч, сотрудник техподдержки со знанием английского языка в погодное приложение – от 50 тысяч, полетный диспетчер – до 60 тысяч, техник-метеоролог – от 15 тысяч рублей. Фото: infourok.ru.