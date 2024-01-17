17 января 2024, 09:41
Плохая уборка снега увеличивает пробки на дорогах Петрозаводска
Жители Петрозаводска жалуются на ежедневную пробку на улице Древлянка
Каждое утро на улице Древлянка в Петрозаводске - автомобильная пробка. А из-за зауженной проезжей части приходится стоять еще дольше, сообщают горожане в паблике «Подслушано в ПТЗ».
В некоторых местах не знаешь, как разъехаться, жалуются горожане. И удивляются, почему нельзя нормально почистить дорогу, до поребрика, чтобы расширить проезжую часть.
Петрозаводчане просят городскую администрацию привести улицу Древлянка в божеский вид. // Видео: «Подслушано в ПТЗ».